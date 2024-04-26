Мосстат: безработица в Подмосковье сократилась на 50%

Численность безработных граждан в Подмосковье составила на конец минувшего марта 7,9 тыс. человек, из них 21,5% — граждане предпенсионного возраста. Это на 50,6% меньше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщили в пресс-службе Мосстата.

Число граждан, получающих пособие по безработице, сократилось на 44,7% по сравнению с прошлым годом и составило 5,7 тыс. человек.

По данным Минсоцразвития Московской области, на конец марта 2024 года на регистрационном учете с целью поиска подходящей работы состояли 9,4 тыс. жителей региона. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года их число уменьшилось на 50,9%.

В Мосстате подчеркнули, что заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 77,8 тыс. человек (из них 83,7% — рабочие профессии). Это на 29,5% больше, чем в конце марта 2023 года.

Как показывают данные центров занятости, в марте 2024 года 3,3 тыс. граждан подали заявления о предоставлении госуслуг по содействию в поиске подходящей работы, что на 56,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

1,3 тыс. человек в Подмосковье сняли с регистрационного учета в связи с трудоустройством.

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы в Московской области на конец марта 2024 года составил 0,2% (на конец марта 2023 года — 0,4%).