Мособлконтроль выявил нарушения в закупках Мосавтодора

Главное контрольное управление Московской области провело проверку закупок ГБУ МО «Мосавтодор» и выявило нарушения законодательства о контрактной системе. Рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Специалисты установили ряд нарушений при оформлении и проведении закупок. В извещениях не указывались начальные цены единиц товаров, работ и услуг, отраженные в обосновании. В проектах контрактов содержалась противоречивая информация о стоимости единиц работ и услуг.

Также выявлено отсутствие в структурированных извещениях характеристик закупаемых товаров и обоснования их использования. В ряде случаев описание объекта закупки не соответствовало позиции каталога товаров, работ и услуг и данным, размещенным в единой информационной системе.

Кроме того, не были установлены ограничения или преимущества в отношении закупаемых товаров. В извещения не включали сведения об отсутствии продукции в реестре российской промышленной продукции и копии уведомлений, направленных в Минпромторг России. До начала закупок также отсутствовали разрешения на приобретение иностранной промышленной продукции.

Проверка показала и неправомерное установление требований к участникам закупок, а также принятие комиссией решений о соответствии заявок, которые подлежали отклонению.

В отношении должностных лиц ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

