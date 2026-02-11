Мособлконтроль проверил расходы Минкультуры на туринфраструктуру в Сергиевом Посаде

Мособлконтроль провел плановую проверку расходов министерства культуры и туризма Московской области на развитие туристической инфраструктуры в Сергиевом Посаде в 2025 году, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Плановая выездная проверка Мособлконтроля охватила расходы министерства культуры и туризма Московской области на развитие туристической инфраструктуры и создание некапитальных объектов в регионе в 2025 году.

Субсидии предоставлялись юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям по итогам конкурсного отбора. В ходе проверки специалисты изучили соблюдение процедур отбора, соответствие получателей установленным требованиям и достоверность отчетности о результатах.

В Сергиевом Посаде были выполнены работы по изготовлению и монтажу более 600 элементов туристской навигации: стелы пешеходной навигации, информационные настенные таблички, стенды, флажковые указатели и адресные таблички. Сотрудники Мособлконтроля провели выборочный осмотр конструкций, проверили их соответствие эскизам, размеры и расположение согласно договору.

По итогам осмотров нарушений не выявлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.