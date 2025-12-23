«Мособлэнерго» получил высший кредитный рейтинг ruAAA от агентства «Эксперт РА»

сегодня в 15:40

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые присвоило компании «Мособлэнерго» и ее облигациям высший кредитный рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Агентство «Эксперт РА» оценило кредитоспособность «Мособлэнерго» на уровне ruAAA, отметив исключительно низкий уровень кредитного риска и устойчивый финансовый профиль крупнейшего электросетевого оператора Подмосковья.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов пояснил, что высокий рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями компании, высокой рентабельностью, комфортной долговой нагрузкой, устойчивой ликвидностью и низким уровнем корпоративных рисков. Важным фактором стала поддержка со стороны правительства Московской области, что повышает вероятность финансовой помощи при необходимости.

Рейтинг присваивался по консолидированной МСФО отчетности. Ключевыми показателями стали рентабельность по EBITDA на уровне 29%, снижение долговой нагрузки, стабильная ликвидность и статус естественной монополии с высокими барьерами для входа на рынок. Физический износ электросетевого оборудования составляет 25%.

Стабильный прогноз отражает ожидания сохранения устойчивых финансовых и операционных показателей в ближайшие годы. Ожидается дальнейшее снижение долговой нагрузки и поддержание положительной динамики денежных потоков.

«Мособлэнерго» — крупнейшая электросетевая компания региона, созданная в 2005 году. В эксплуатации находится 55,5 тыс. км линий электропередачи и подстанции мощностью 10,9 тыс. МВА. В 2024 году объем полезного отпуска электроэнергии составил 15,9 млрд кВт/ч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.