Мособлэнерго и колледж Панова заключили соглашение о подготовке кадров в Подмосковье

В начале февраля Мособлэнерго и Колледж современных технологий имени М.Ф. Панова подписали соглашение о сотрудничестве для подготовки специалистов энергетической отрасли в Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Соглашение между Мособлэнерго и Колледжем современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова направлено на системную подготовку кадров для энергетической отрасли. Документ предусматривает целевое обучение, прохождение практики, а также оказание услуг, что позволяет студентам переходить от учебы к работе на сетевых предприятиях.

Сотрудничество компании и колледжа продолжается с 2017 года. За это время более 130 сотрудников Мособлэнерго и их детей прошли обучение по договорам целевого обучения, а с 2022 года свыше 50 студентов проходили практику в филиалах компании. Эти показатели подтверждают эффективность совместных программ.

Во время подписания соглашения представители Мособлэнерго встретились с 90 студентами колледжа, рассказав о возможностях целевого обучения, практики и трудоустройства. Соглашение предусматривает гибкий график, позволяющий совмещать учебу с работой, что способствует лучшей профессиональной подготовке выпускников и повышению их стартовой зарплаты.

Мособлэнерго — крупнейшая электросетевая компания региона, обеспечивающая работу сетей в 52 муниципалитетах Московской области. В компании трудится более 6,5 тысячи специалистов, отвечающих за надежную работу электросетевого комплекса.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.