Мособлдума внесла изменения в бюджет региона на 2025 год

Во время 115-го заседания Мособлдумы были приняты поправки в бюджете Подмосковья на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, передает корреспондент РИАМО.

Поступления в региональный бюджет выросли на 41 млрд рублей и составят 1,243 трлн рублей. Расходы увеличены на 102 млрд рублей и будут равны 1,360 трлн рублей.

«Дополнительно 2,6 млрд рублей мы направим на социальную поддержку участников СВО и их семей — на выплаты, предоставление бесплатного детсада, обеспечение детей питанием», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что в регионе ведется крупная модернизация системы ЖКХ, что потребует необходимого финансирования. Кроме того, 17,4 млрд дополнительно будет направлено на строительство, капитальный ремонт объектов ЖКХ. 4,9 млрд рублей дополнительно планируют выделить на социальную инфраструктуру.

На 9,2 млрд рублей будет увеличено финансирование здравоохранения. На поддержку IT-отрасли и предоставление грантов дополнительно направят 1,9 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.