Мособлдума внесла изменения в бюджет на текущий год

В ходе 123-го заседания Мособлдума приняла ряд изменений в бюджет региона на 2025 год. Часть из них коснулась расходной части, передает корреспондент РИАМО.

«Расходы сокращаются, в первую очередь за счет экономии расходов по конкурсным процедурам. Это позволит направить дополнительные средства на приоритетные направления. В первую очередь — на социальную поддержку участников СВО и их семей, на эти цели дополнительно будет направлено 19 млрд рублей», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что около 9 млрд рублей будет направленно на зарплаты работников сферы образования, культуры, спорта. Кроме того, около 1 млрд рублей выделят на компенсации аренды жилья педагогам и прочие выплаты.

«Увеличение расходов свыше 4 млрд рублей предусмотрено также в сфере здравоохранения. В первую очередь — на меры поддержки наших медиков, на предоставление для них компенсаций на аренду жилья. Также средства будут направлены на лекарственное обеспечение», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.