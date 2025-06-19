Мособлдума утвердила отчет по бюджету фонда ОМС за 2023 год

На заседании Мособлдумы в целом приняли закон об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2023 год, передает корреспондент РИАМО.

Доходы фонда за прошлый год составили 183 млрд руб., расходы — 182 млрд. Основная часть поступлений пришлась на субвенции из федерального фонда ОМС — 148 млрд руб., что составляет 80,9% от общего объема. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области составили 19,1 млрд руб. или 10,4%.

Большая часть расходов была направлена на реализацию региональной программы обязательного медицинского страхования — 164,3 млрд руб. Из них 43% ушли на стационарную помощь, 38% — на амбулаторно-поликлиническую, 11% — на дневной стационар, еще 5% — на скорую медицинскую помощь.

В рамках программы застраховано 7,8 млн человек, при этом медицинскую помощь в 2023 году получили 6,1 млн человек — это 78% от общего числа. Порядка 6 млн человек обратились за амбулаторной помощью, около 4 млн прошли диспансеризацию и профосмотры. В стационаре лечились более 957 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.