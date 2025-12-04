Мособлдума утвердила бюджет Подмосковья на 2026 год

В Мособлдуме в целом приняли бюджет Подмосковья на 2026–2028 годы: доходы и расходы превысят 1,3 трлн рублей, основные вложения направят в образование, здравоохранение, соцподдержку и строительство, передает корреспондент РИАМО.

«В конце октября в Мособлдуму поступил проект регионального бюджета. Все это время мы работали над главным финансовым документом Подмосковья. От комитетов, фракций и депутатов получены десятки замечаний. Большинство из них мы поддержали. Кроме того, в ноябре прошли публичные слушания. Предложения жителей тоже нашли свое отражение в бюджете», — сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Доходы бюджета составят 1,3 трлн рублей. Расходы — свыше 1,3 трлн рублей.

«Сегодня мы видим итоговые цифры по каждому направлению. Заданы четкие векторы по всем 20 государственным программам. Наибольшие расходы запланированы по сфере образования, здравоохранение, социальной поддержке жителей», — добавил спикер парламента.

Он отметил, что параллельно будут решаться задачи по развитию подмосковной экономики и социальной сферы.

«Будем дальше идти по пути развития: привлекать инвестиции, работать с бизнесом, строить социальные объекты, поддерживать пенсионеров, семьи с детьми и участников СВО. Продолжим модернизацию сферы ЖКХ, а также улучшение экологической и транспортной ситуации», — уточнил Брынцалов.

Расходы по основным госпрограммам составят:

— здравоохранение Подмосковья — 184 млрд рублей;

— социальная защита населения Московской области — 165 млрд рублей;

— строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры — 135 млрд рублей;

— развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности — 101 млрд рублей;

— образование Подмосковья — 217 млрд рублей;

— переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области — 21 млрд рублей;

— формирование современной комфортной городской среды — 29 млрд рублей;

— предпринимательство Подмосковья — 18 млрд рублей;

— спорт Подмосковья — 12 млрд рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

