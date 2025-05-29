Мособлдума рассмотрит законопроект об исполнении бюджета Подмосковья за 2024 год

На 113-м заседании Московской областной думы парламентарии приняли к рассмотрению законопроект об исполнении бюджета региона за 2024 год, передает корреспондент РИАМО.

Показатели бюджета Подмосковья за 2024 год составили: доходы — 1,116 трлн рублей; расходы — 1,13 трлн рублей. Бюджет региона за этот период исполнен на 100,8% по плановым показателям.

Общий объем доходов бюджета увеличился на 13%, а именно на 129,8 млрд рублей. Расходы бюджета, по сравнению с 2023 годом, увеличились на 69,4 млрд рублей, или на 7,1%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об инвестициях в Подмосковье.

«Наш бюджет тоже растет, и мы видим рост НДФЛ, несмотря на действительно разные вызовы, в том числе и инфляционные, и беспокойства, связанные со ставкой», — отметил Воробьев