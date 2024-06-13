сегодня в 11:51

Мособлдума рассмотрит законопроект об исполнении бюджета Подмосковья за 2023 год

Мособлдума приняла к рассмотрению законопроект об исполнении бюджета Подмосковья за 2023 год, передает корреспондент РИАМО.

По основным параметрам исполненного бюджета Московской области заявлено 995,9 млрд рублей доходов и 983,9 млрд рублей расходов.

Бюджет Подмосковья за прошлый год по доходам исполнен на 104,9% к плановым назначениям года. По сравнению с 2022 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 152,8 млрд рублей или на 18,1%.

Расходы бюджета по сравнению с 2022 годом на 74,3 млрд рублей или на 8,2%.

Председатель профильного комитета Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал, что публичные слушания по исполнению бюджета региона и бюджета ТФОМС состоятся 19 июня в 14:00 в ДЦ «Новатор».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что регион, чтобы быть интересным бизнесу, старается, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делает удобнее сервисы поддержки предпринимателей.

По словам главы Подмосковья, все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона.