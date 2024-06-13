Мособлдума рассмотрит законопроект об исполнении бюджета Подмосковья за 2023 год
Фото - © Медиасток.рф
Мособлдума приняла к рассмотрению законопроект об исполнении бюджета Подмосковья за 2023 год, передает корреспондент РИАМО.
По основным параметрам исполненного бюджета Московской области заявлено 995,9 млрд рублей доходов и 983,9 млрд рублей расходов.
Бюджет Подмосковья за прошлый год по доходам исполнен на 104,9% к плановым назначениям года. По сравнению с 2022 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 152,8 млрд рублей или на 18,1%.
Расходы бюджета по сравнению с 2022 годом на 74,3 млрд рублей или на 8,2%.
Председатель профильного комитета Мособлдумы Тарас Ефимов рассказал, что публичные слушания по исполнению бюджета региона и бюджета ТФОМС состоятся 19 июня в 14:00 в ДЦ «Новатор».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что регион, чтобы быть интересным бизнесу, старается, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делает удобнее сервисы поддержки предпринимателей.
По словам главы Подмосковья, все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона.