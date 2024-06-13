Мособлдума приняла законопроект об исполнении бюджета Подмосковья

Московская областная дума приняла к рассмотрению проект закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2023 год». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Доходы областного бюджета в прошлом году составили 996 млрд рублей или 105% к плану, с увеличением к предыдущему году на 18%. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли к уровню 2022 года на 19,4% до 868 млрд рублей. Плановые назначения выполнены на 106%.

Расходы исполнены в объеме 984 млрд рублей или на 95% к плану, с ростом к 2022 году на 8%.

Бюджет исполнен с профицитом в 12 млрд рублей.

Следующий этап работы над проектом закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2023 год» — публичные слушания, которые пройдут на площадке Мособлдумы 19.06. 2024 года в 14.00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.