Мособлдума приняла закон о поддержке фермеров

В региональном парламенте уточнили, что правительство Московской области сможет предоставлять фермерам особенные меры поддержки. Регламентируется перечень таких мер для граждан, ведущих собственное подсобное хозяйство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.

