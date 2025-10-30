Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета региона на 2026 год

Мособлдума на 121-м заседании приняла к рассмотрению проект бюджета Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, передает корреспондент РИАМО.

Планируемая доходная часть бюджета составит около 1,3 трлн рублей, а расходы — почти 1,4 трлн рублей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что на первом месте стоит полное сохранение социальных гарантий для жителей Подмосковья.

«Мы видим большой эффект от системной работы по привлечению инвестиций, от мер поддержки бизнеса и создания комфортных условий для предпринимательства. Наш бизнес не просто адаптируется — он растет. По итогам первого полугодия 2025 года индекс промышленного производства вырос на 4,7%. Объем отгруженной промышленной продукции составил более 3,5 триллионов рублей. Показателен рост инвестиций в основной капитал — 815,6 миллиарда рублей, что на 17,1% выше, чем в 2024 году», — сказал Брынцалов во время заседания регионального парламента.

Председатель Мособлдумы добавил, что главный акцент планируемого бюджета — это расходы на социальную сферу. Самые крупные траты пойдут на здравоохранение, образование. Планируется, что расходы на социальную сферу достигнут около 560 млрд рублей. Брынцалов отметил, что активно будут модернизироваться объекты здравоохранения и строиться новые больницы и поликлиники. Кроме того, отдельное внимание уделят поддержке ветеранов СВО и их семьям.

12 ноября состоятся публичные слушания бюджета Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Проект бюджета на 2026–2028 годы в Московскую областную думу внес губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, новый бюджет — бюджет роста и возможностей, которые получится реализовать, улучшая потенциал региона даже в условиях введения санкций.

Воробьев также ранее отмечал, что преимущество региону дают особые экономические зоны (ОЭЗ), они привлекают инвесторов.

