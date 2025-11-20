Мособлдума одобрила во втором чтении бюджет региона на 2026 год

В ходе 123-го заседания Мособлдума приняла за основу проект бюджета Подмосковья на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, передает корреспондент РИАМО.

«В ходе слушаний нам поступило порядка 30 предложений. Одно из них касалось продления для участников СВО льготы по транспортному налогу на 2026 год. Соответствующее решение уже принято на прошлом заседании Мособлдумы — необходимые средства заложены», — сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он отметил, что бюджет Подмосковья должен в полном объеме исполнять социальные обязательства и способствовать развитию региона. Брынцалов подчеркнул, что работа над главным финансовым документом продолжится.

Проект бюджета на 2026–2028 годы в Московскую областную думу внес губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, новый бюджет — бюджет роста и возможностей, которые получится реализовать, улучшая потенциал региона даже в условиях введения санкций.

Воробьев также ранее отмечал, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

