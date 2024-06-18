Москву признали регионом с самой эффективной энергетической отраслью

По итогам прошлого года столица заняла первое место рейтинга эффективности энергетической отрасли регионов Российской Федерации. В первой пятерке также оказались Тюменская область, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Рейтинг каждый год составляется ассоциацией «НП Совет рынка». Лидирующая позиция столицы говорит о том, что энергетическая система города развивается и демонстрирует высокую экономическую эффективность за счет грамотного управления, применения современных подходов и передовых технологий.

«Одним из важных показателей рейтинга является точность прогнозирования энергопотребления. Чем точнее прогнозы, тем эффективнее город использует мощности энергосистемы, что позволяет сокращать расходы электроэнергии и тепла и благодаря этому сдерживать рост тарифов для потребителей — бизнеса и населения. Эта работа проводится столичным департаментом экономической политики и развития», — сказала Мария Багреева.

Зммэра подчеркнула, что по итогам последних 7 лет точность прогнозирования энергопотребления столицы превышает 99%.

Чтобы соблюдать принципы экономической обоснованности тарифов и баланса интересов различных потребителей проводят поэтапное выравнивание тарифов на тепло- и электроэнергию и сокращают перекрестные субсидирования — механизм, позволяющий сдерживать тарифы одних потребителей за счет увеличения для других. Для оценки регионов в рейтинге данный показатель тоже учитывают. Столичная удельная величина перекрестного субсидирования в электроэнергетике на протяжение нескольких лет является самой низкой в России. Всего же в течение 12 лет ее объем в Москве снизился с 12,7 млрд рублей в 2012 году до 1,4 млрд рублей в 2024 году — в 11 раз.

К другим критериям относятся отсутствие задолженностей на розничном рынке электроэнергии у бюджетных потребителей, которые финансируются региональным и местным бюджетами. При реализации тарифной политики города такие направления имеют важное значение. Столица каждый год занимается актуализацией схемы теплоснабжения Москвы до 2035 года. Сейчас проект схемы на 2025 год размещен, начаты работы по актуализации схемы на 2026 год.

Соблюдение баланса между разными пользователями, точность прогнозирования, своевременно обновление информации и современные технологии позволяют столице проводить справедливую и сбалансированную тарифную политику, обеспечивать высокоэффективное функционирование всех отраслей городского коммунального хозяйства.