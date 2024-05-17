Москвичи могут посетить более 120 компаний в рамках «Дня без турникетов»

С 20 по 26 мая в столице пройдет акция «День без турникетов», в рамках которой все желающие смогут посетить более 120 компаний и пообщаться в том числе с их руководителями, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Чтобы поучаствовать в акции, посетителям необходимо пройти регистрацию на сайте проекта. При этом вход для всех останется бесплатным.

Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что для посетителей организуют больше 130 экскурсий, около 30 из них — с участием основателей и руководителей крупных компаний.

«Такой формат будет интересен, в частности, начинающим предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса. Лидеры рынка расскажут о личном опыте и поделятся секретами успешного ведения своего дела», — отметила Сергунина.

Жители Москвы смогут пообщаться с топ-менеджерами в парке развлечений, в офисах крупных застройщиков и в конструкторском бюро по инженерному дизайну. Свои двери для горожан и туристов откроют типографии и отели, а также издательства. Более 20 компаний будут участвовать в акции впервые.