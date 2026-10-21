Москвичи готовы платить цифровыми рублями, но требуют кешбэк от 10%

Каждый второй москвич (52%) готов оплачивать товары и услуги в торговых центрах цифровыми рублями, если по ним будет начисляться кешбэк, при этом большинство респондентов (65%) хотели бы получать возврат не менее 10%, сообщили РИАМО в ADG group по итогам опроса.

Цифровой рубль пока остается для большинства москвичей скорее теорией, чем практикой, но интерес к нему растет. Согласно опросу ADG group, каждый второй житель столицы (52%) готов оплачивать товары и услуги в торговых центрах цифровыми рублями — при условии, что по таким платежам будет начисляться кешбэк.

При этом размер возврата имеет значение: меньше 5% от стоимости покупки устроит только каждого пятого опрошенного (21%). Большинство респондентов (65%) хотели бы получать кешбэк не менее 10% при оплате цифровой валютой.

Чаще всего москвичи хотели бы получать кешбэк цифровыми рублями при покупке продуктов в супермаркетах (80%), в кафе и ресторанах (48%), при оплате услуг досуга и развлечений (45%), а также при приобретении бытовой техники (43%).

При этом реальный опыт использования цифрового рубля в ретейле пока минимален — об этом сообщили лишь 2% респондентов.

Счет в цифровых рублях открыл или планирует открыть каждый десятый москвич (10%). Еще 39% опрошенных не исключают, что сделают это в ближайшем будущем. Половина респондентов (51%) пока не собирается обзаводиться счетами в цифровой валюте.

При этом осведомленность о цифровом рубле в Москве высокая: 47% опрошенных отметили, что хорошо понимают, что это такое. Почти столько же (44%) — слышали о цифровом рубле, но не до конца знают, как его использовать. Только 9% респондентов заявили, что ничего не слышали о цифровой валюте.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.