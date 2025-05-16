Москвич подал в суд на Роспотребнадзор из-за ценников в магазинах

Житель Москвы по имени Владимир Зыков подал иск к Роспотребнадзору с требованием привести в порядок ценники в российских магазинах, где покупателей вводят в заблуждение, указывая цену не за упаковку и не за килограмм, а только за 100 граммов того или иного продукта, сообщает Mash .

Мужчина оказался в неловкой ситуации, когда покупал сладости на развес в одном из столичных магазинов. Он думал, что на кассе отдаст за печенье одну сумму, но оказалось, что заплатить пришлось бы в разы больше из-за того, что в ценнике была указана стоимость только за 100 граммов лакомства.

Зыков отказался от покупки и решил изучить вопрос с точки зрения закона. По его словам, продавцы товара обязаны указывать цену на упаковку и за вес. При обращении в Роспотребнадзор он получил ответ, что ситуация с ценником на печенье соответствовала нормам.

Москвич не согласится с этим ответом и обратился за помощью в суд. Он хочет добиться от Роспотребнадзора признания ошибки, а также чтобы на ценниках в магазине указывалась полная информация о стоимости товара, а не только за 100 граммов. Когда состоится заседание, не уточняется.