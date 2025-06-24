Москва возглавила рейтинг регионов по удобству ведения бизнеса

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, который представили на ПМЭФ, Москва оказалась лидером, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале . Директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области «Р-Фарм» Екатерина Плиева считает, что столица по праву считается одним из ключевых инвестиционных центров страны.

Из чего складывается оценка национального рейтинга

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах России — не просто ранжирование регионов по объему привлеченных инвестиций, реализованных проектов и работе с предпринимателями. Бизнес в первую очередь оценивал усилия субъектов для создания комфортной для него среды — развития новых инициатив и наращивания дополнительного потенциала территорий.

«Москва — лидер рейтинга с 2019 года. Мы благодарны деловому сообществу за доверие! Будем и дальше делать все необходимое для улучшения инвестиционного климата в нашем городе», — сказал Собянин.

Меры поддержки для бизнесменов

В столице действует целый комплекс мер поддержки для предпринимателей — от налоговых льгот до аренды земли под масштабные инвестпроекты. Все это, без сомнения, делает ведение бизнеса привлекательнее.

С 2020 года объем инвестиций в основной капитал Москвы вырос в 1,6 раза (в сопоставимых ценах) и по итогам 2024-го превысил 8,1 трлн рублей. Уверенный экономический рост обеспечивают создание и развитие высокотехнологичных производств, играющих ключевую роль в достижении технологического суверенитета страны.

Обрабатывающая отрасль столицы в прошлом году увеличила объем производства почти на 18%. Среди лидеров — оптика и электроника, электротехника, медицинские инструменты и оборудование.

Позитивная тенденция сохраняется и в 2025-м. Инвестиции в основной капитал в I квартале уже превысили 1,2 трлн рублей — это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

Контракты властей Москвы с «Р-Фарм»

Плиева отметила, что Москва по праву считается одним из ключевых инвестиционных центров страны. В столице выстроена четкая система поддержки бизнеса, создающая условия для запуска масштабных индустриальных проектов в высокотехнологичных отраслях, включая фармацевтику. Один из наиболее эффективных инструментов — механизм офсетных контрактов: он позволяет развивать производственную инфраструктуру и обеспечивать систему здравоохранения современной, востребованной продукцией.

«Р-Фарм» заключил с правительством Москвы три офсетных соглашения на производство и поставку лекарственных препаратов для терапии социально значимых заболеваний — онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и ряда других. Эффект такого партнерства выходит далеко за пределы региона. На новых мощностях создаются не только импортозамещающие препараты, но и инновационные решения. Такое сотрудничество способствует развитию научно-технологического потенциала и укреплению лекарственного суверенитета страны», — заявила Плиева.

Ранее департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы сообщил, что развивает кадровый потенциал столицы на базе особой экономической зоны мегаполиса. Среди ключевых инструментов подготовки специалистов высокого уровня — сотрудничество с НИУ МИЭТ, проект «Техностажировка» и площадка практической подготовки колледжей Москвы на площадке «Руднево» ОЭЗ Москвы.