Москва увеличивает объемы выпуска инновационных лекарств

Столица увеличивает объемы выпуска инновационных лекарств. Так, за 11 месяцев прошлого года их производство выросло на 11,8%, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ .

«Москва занимает лидирующие позиции в стране по объему фарминдустрии и по количеству выводимых на рынок лекарственных средств. Сегодня в отрасли особое внимание уделяется биофарме. Направление открывает новые возможности для терапии сложных заболеваний — от онкологических и аутоиммунных патологий до редких генетических нарушений», — написал Мэр Москвы.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпускает биопрепараты, применяемые при орфанных и социально значимых заболеваниях. На площадке другого резидента ОЭЗ производят лекарства для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Еще одно московское предприятие — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создает биопрепараты, среди которых есть лекарства для терапии рака молочной железы, колоректального рака, неходжкинской лимфомы и ревматоидного артрита.

«Биофармацевтика — одно из приоритетных направлений в медицине. Завод „Спутник Технополис“ группы Р-Фарм выпускает препараты для терапии онкологических заболеваний и ревматоидного артрита. Оснащение предприятия позволяет производить биопрепараты по полному циклу, от субстанции до упаковки готовой лекарственной формы. В контуре завода также действует Центр разработки биотехнологических процессов. Москва помогает развивать этот стратегически важный сектор и создает благоприятные условия для высокотехнологичных производств. „Спутник Технополис“, как резидент ОЭЗ, получает целый пакет поддержки от города, в том числе налоговые льготы», — считает генеральный директор завода «Спутник Технополис» группы Р-Фарм Станислав Чугреев.

Он добавил, что благодаря этому резиденты могут активно развивать производство, инвестировать в новые технологии и постоянно расширять линейку продукции, укрепляя позиции российской биофармацевтики.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что развитие высоких технологий — одно из ключевых направлений стратегии города до 2030 года. Благодаря мерам поддержки предприятия регулярно выпускают конкурентоспособные и инновационные решения, которые помогают развитию технологического суверенитета страны.