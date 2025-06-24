Москва увеличила производство медоборудования и изделий на 8% в 2025 году

В первые четыре месяца 2025 года промышленные предприятия столицы увеличили объем производства медицинского оборудования и изделий на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Успехи Москвы в наращивании производства

Он уточнил, что столица по праву является одним из ведущих центров медицинской промышленности. Сегодня более 300 предприятий выпускают в столице лекарства, медицинские изделия и оборудование, которые востребованы как в московском регионе, так и за его пределами.

«Всесторонняя поддержка города, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты, позволяет промышленникам создавать инновационную продукцию, наращивать объемы отгрузки и выпуска конкурентоспособной продукции. Так, за первые четыре месяца 2025 года в городе на 8% увеличилось производство медицинских инструментов и оборудования», — отметил Гарбузов.

По его словам, за этот период московские компании произвели свыше 12,4 млн шприцев, игл, катетеров и аналогичных изделий, а также более 146 тыс. контактных линз и линз для очков. Общая стоимость отгруженной медицинской продукции превысила 9,5 млрд рублей.

Ключевые игроки отрасли

Среди ключевых игроков отрасли — завод полного цикла «Медплант», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Предприятие специализируется на выпуске инновационных средств первой и скорой помощи, таких как пульсоксиметры и аптечки.

Еще один значимый производитель — «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина», который разрабатывает и выпускает медицинскую технику. В ассортименте компании — транспортные инкубаторы для новорожденных, аппараты ИВЛ, медицинские смесители газов, фототерапевтические облучатели для лечения гипербилирубинемии у младенцев и другая высокотехнологичная продукция. Все изделия защищены патентами и авторскими свидетельствами.

Как Москва поддерживает производителей

Развитию отрасли способствует активная поддержка города. В частности, власти заключили три офсетных контракта на поставку медицинских изделий. В 2024 году по этим соглашениям столичные производители поставили в медицинские и социальные учреждения 32,6 млн единиц продукции.

Кроме того, производители медтехники получают льготные инвестиционные кредиты в рамках программы Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Эти средства направляются на расширение производственных мощностей, закупку оборудования и увеличение выпуска важной продукции.

К примеру, компания «Элта», специализирующаяся на производстве глюкометров и средств контроля уровня сахара в крови, при поддержке Фонда привлекла 1,4 млрд рублей на строительство нового завода. Этот проект включает обновление линейки продукции, модернизацию производства, улучшение системы контроля качества и увеличение объемов выпуска.