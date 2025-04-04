Москва успешно привлекает инвестиции в инфраструктуру

В 2024 году объем инвестиций в столице впервые превысил 8 млрд рублей, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Это более 20% от всех инвестиций в стране. Член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов отметил, что город успешно привлекает инвестиции для строительства нужной производственной инфраструктуры.

«На что направлены средства? 35% — модернизация оборудования и машин, 20% — инвестиции в интеллектуальную собственность, а 25% — строительство нежилых зданий, 17% — строительство жилой недвижимости», — поделился градоначальник.

Галактионов добавил, что в городе активно ведется процесс санации «ржавого пояса» бывших промышленных зон и параллельно формируются новые научно-технологические центры.

«Разработка механизмов привлечения инвестиций для строительства необходимой городу производственной инфраструктуры стала одной из задач, с которой Москве удается успешно справляться. Наша компания запустила бизнес-направление по созданию сети современных технопарков. И сейчас мы уже видим, что вложения были оправданы, поскольку промкомплексы „Крекшино“ и первая очередь „Алабушева“ в ЗелАО полностью забронированы высокотехнологичными компаниями», — заключил Владимир Галактионов.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов сообщал, что в прошлом году инвесторы в рамках программы МПТ ввели в эксплуатацию более 90 тыс. кв. м промплощадей. При этом общий объем согласованного промышленного строительства в рамках программы МПТ вырос вдвое и составляет свыше 850 тыс. кв. м. В создание промтехнопарков, фабрик, заводов и производственных комплексов инвесторы вложат более 220 млрд рублей.