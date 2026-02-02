Москва укрепляет позиции в сфере 3D-печати для промышленности

Столица укрепляет позиции в сфере 3D‑печати для промышленности и экономики, написал в своем канале в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

На сегодняшний день созданием оборудования для аддитивных технологий занимается свыше 25 столичных компаний. Они выпускают принтеры и комплектующие, материалы для печати, разрабатывают специализированное программное обеспечение, а также оказывают услуги аддитивного производства, работая как фермы 3D-печати.

«Аддитивные технологии очень важны: они снижают массу изделий, оптимизируют расход материалов, сокращают сроки производства. При этом продукцию можно изготавливать по индивидуальным размерам, сложной формы, из вторичного сырья и на собственной производственной площадке», — прокомментировал Собянин.

Также генеральный директор ООО «Меритогрупп» Виталий Просвирнин уточнил, что аддитивные технологии имеют важное значение для современной промышленности и экономики.

«Москва, в свою очередь, создает комфортные условия для развития этого направления. „Фабрика братьев Просвирниных“ (ООО „Меритогрупп“) в 2025 году увеличила количество введенного оборудования на площадке до более чем 1500 промышленных 3D-принтеров (на конец 2024 года было 356 принтеров). Произведенные компанией 3D-изделия используются в пищевой и легкой промышленности, автомобилестроении, медицине и фармацевтике, ювелирном деле, строительстве, аэрокосмической индустрии, энергетике и других отраслях. В 2025 году предприятие изготовило более 2 миллионов изделий общей массой порядка 180 тонн», — сказал он.

Московские разработки востребованы по всей стране. Так, в конце прошлого года принтер столичного производителя успешно внедрили в Институте машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Ранее министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов заявлял, что в столице работают порядка 30 производителей робототехники, активно развивающих разные сегменты.