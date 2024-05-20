Москва сэкономила 1,7 млрд рублей котировочными сессиями на портале поставщиков

В течение I квартала за счет котировочных сессий на портале поставщиков государственные и муниципальные заказчики сэкономили 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Котировочные сессии — это небольшие аукционы, на которых участники последовательно снижают начальную максимальную стоимость контракта. Заказчик во время публикации закупки определяет величину шага. Закупка длится 3, 6 или 24 часа, и по ее итогам побеждает тот поставщик, который совершит наименьшую ставку и предложит самую низкую цену на услугу, работу или товар.

По словам заммэра, котировочные сессии являются выгодным всем участникам, удобным и эффективным механизмом проведения оперативных закупок малых объемов.

«Бизнес получает быстрый доступ к госзакупкам, тем самым расширяя свои рынки сбыта, а город в условиях растущей конкуренции выбирает лучшие по цене и качеству предложения, экономя бюджетные средства. В I квартале Москва опубликовала 47,9 тыс. мини-аукционов. За счет снижения начальной цены контракта удалось сэкономить 1,7 млрд рублей — это почти на 15% больше показателей прошлого года», — отметила Мария Багреева.

При помощи котировочных сессий производят закупки программного обеспечения, средств связи, оргтехники и электроники, канцелярских изделий, хозяйственных, медицинских и строительных товаров, а также многого другого. Контракты можно заключать и с самозанятыми, и с индивидуальными предпринимателями, и с юридическими лицами. Это положительно влияет на развитие предпринимательства и расширяет выбор заказчику.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, портал поставщиков является одной из важных мер поддержки бизнеса. На нем предприниматели находят надежных заказчиков, а заказчики — добросовестных поставщиков. На данный момент на портале работают свыше 330 тыс. поставщиков со всей России. Из них 90% — представители среднего и малого бизнеса. На их работу благоприятно влияет также непрерывное развитие функционала сайта.

«В прошлом году для московских заказчиков был увеличен предельный размер закупок, проводимых посредством котировочных сессий. Благодаря этому заказчики теперь могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе. Поставщики же получают больше возможностей работать напрямую с городом, обеспечивать себе стабильную прибыль и спрос на продукцию», — пояснил Пуртов.

Раньше лимит таких закупок составлял 600 тыс. рублей. Теперь Москва может покупать на мини-аукционах товары на сумму до 5 млн рублей, а услуги и работы — до 3 млн.

Портал поставщиков создали для автоматизации закупок небольших объемов в 2013 году. Сейчас на платформе работают заказчики из 40 регионов страны, а также поставщики со всей территории России. На портале поставщиков насчитывается более 2,6 млн уникальных продуктов. Каждый день с помощью ресурса заключают порядка 1,5 тыс. контрактов.

Чтобы поддержать пользователей, в субъектах РФ открывают представительства, в которых специалисты проводят обучение работе на площадке, собирают предложения по улучшению функционала и решению техпроблем, проводят очные встречи и отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков. Кроме того, пользователи могут обращаться в службу поддержки по бесплатному из других городов телефону 8-800-303-12-34 или оставлять обращения на портале поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуют в Москве, можно узнать по ссылке.