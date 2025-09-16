Москва развивает промпредприятия и знакомит другие страны со своей продукцией

Власти столицы поддерживают развитие промышленных предприятий и знакомят жителей других стран с продукцией столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале .

По данным за первое полугодие 2025 года, 60% экспорта столичных производственных компаний пришлось на пищевую промышленность, приборостроение, энергетическое машиностроение и фармацевтику. Наибольший рост показали поставки продукции приборостроения — контрольных и измерительных приборов, а также оптической аппаратуры. Их объем увеличился более чем втрое, а основными рынками сбыта стали Турция, Беларусь, Казахстан, Китай и Мьянма.

Более 80% фармацевтического экспорта направляется в дружественные страны. Особенно востребована эта продукция в Африке — в Конго и Нигерии. В основном закупаются вакцины, лекарственные средства и диагностические реагенты.

Центр «Моспром» оказывает поддержку столичным экспортерам и помогает расширять географию поставок. За отчетный период было организовано 11 бизнес-миссий за рубеж и обеспечено участие московских компаний в двух крупнейших международных выставках.

Ярким примером успеха стала международная бизнес-миссия в рамках выставки Gulfood в Дубае. По ее итогам столичный производитель безалкогольных напитков заключил контракт на поставку продукции в ОАЭ на сумму 500 млн рублей. Еще одна московская компания во время визита в Бангкок договорилась о поставках декоративных отделочных материалов в Таиланд на сумму более 12 млн рублей.

«Компания „Русский рыбный мир“, один из ведущих российских производителей рыбной консервации и икры, благодарит Центр поддержки экспорта „Моспром“ за содействие в освоении новых зарубежных направлений. В рамках бизнес-миссии при поддержке Центра предприятие представило продукцию на SIEMA FOOD EXPO 2025 в Марокко и провело более десяти встреч с крупнейшими дистрибьюторами и торговыми сетями страны. Полученные договоренности открывают перспективы не только для выхода на рынок Королевства, но и для дальнейшего продвижения в страны Северной Африки. Специалисты „Моспром“ оказали помощь в анализе местного рынка, поиске партнеров и адаптации продукции под требования марокканского законодательства. Это позволило компании оперативно подготовить ассортимент к экспорту и выстроить диалог с ключевыми игроками отрасли. Ранее при содействии „Моспром“ компания уже успешно вышла на рынки Ближнего Востока, что стало прочной основой для расширения экспортной географии. „Русский рыбный мир“ рассматривает сотрудничество с „Моспром“ как важный шаг для развития экспортного потенциала и намерен последовательно укреплять позиции на внешних рынках», — отметила заместитель коммерческого директора ООО «Русский рыбный мир» Виктория Исаева.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы напомнили, что центр «Моспром» помогает московским компаниям выходить на международные рынки с 2019 года. Ключевым инструментом поддержки является байерская программа. Она позволяет компаниям принимать участие в международных отраслевых выставках и деловых миссиях. Это открывает возможности для расширения географии экспорта, установления новых деловых связей и привлечения иностранных инвестиций. Подобные инициативы помогают предприятиям из столицы укреплять свои позиции на внешних рынках и наращивать экспортный потенциал.