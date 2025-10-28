Москва развивает проекты для технологического суверенитета России

Столица развивает проекты для технологического суверенитета России. Флагманом развития высокотехнологичной промышленности города стала ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим для инвесторов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«К 2030 году площади промышленных и офисно-лабораторных объектов в особой экономической зоне будут увеличены в 3,5 раза, также создадут более 90 тыс. новых рабочих мест. Для эффективного развития инновационных производств формируют высокотехнологичные кластеры. Сейчас в ОЭЗ „Технополис Москва“ работают кластеры микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилей, аккумуляторных батарей, лифтостроения, вертикального транспорта и другие», — написал градоначальник.

Технопарки — ключевой элемент инновационной экосистемы столицы. Это 49 площадок общей площадью свыше 2 млн кв. м, где работают около 75 тыс. специалистов из 2 тыс. компаний. Частные инвестиции в инфраструктуру превысили 180 млрд рублей, а заполненность технопарков достигла 99%.

В 2026 году продолжится необходимая финансовая поддержка высокотехнологичных предприятий, а также компаний, обеспечивающих производство критически важной продукции, стимулирование научных разработок и исследований, расширение экспорта из Москвы.

«Находить зарубежных покупателей предприятиям помогает центр „Моспром“, куда компании обращаются за подбором и рекомендацией рынков сбыта, содействием в преодолении торговых барьеров, верификацией иностранных контрагентов. В следующем году в рамках программы Made in Moscow запланировано больше 25 мероприятий, направленных на поддержку столичных производителей за рубежом», — добавил мэр.

Известно, что московский экспортный центр по программе Made in Moscow также помогает производителям выходить на международные рынки. С 2017 года заключено свыше 3,9 тыс. контрактов с партнерами из более чем 115 стран.

Ключевыми мерами поддержки бизнеса останутся программы льготного кредитования для развития промышленных проектов

«ОЭЗ „Технополис Москва“ — это уникальная среда для роста высокотехнологичных компаний. Город не просто предоставляет площади для размещения производств, а формирует полноценную экосистему, где есть все необходимое для работы и жизни, позволяя предприятиям развиваться в едином пространстве. Благодаря поддержке города наша компания TECHNORED в мае 2025 года открыла в ОЭЗ „Технополис Москва“ первую очередь производства и, не сбавляя темпа, уже готовится развивать дополнительные производственные мощности. Такой результат — лучшее доказательство эффективности политики Москвы», — сказала директор по внешним коммуникациям компании TECHNORED Елена Киселева.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что развитие высоких технологий — одно из ключевых направлений стратегии города до 2030 года. Благодаря мерам поддержки предприятия регулярно выпускают конкурентоспособные и инновационные решения, которые помогают развитию технологического суверенитета страны.