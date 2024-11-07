Ликсутов сообщил об участии Москвы в Международной выставке Import Expo – 2024

В Шанхае открылась 7-я Международная китайская выставка импортных товаров и услуг CIIE-2024, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках выставки был организован стенд Правительства Москвы с предоставлением мультимедийного контента о деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва».

«На Китайской международной импортной выставке, собравшей участников более чем из 150 стран, мы продемонстрировали возможности для сотрудничества и локализации компаний в Москве. По поручению Мэра Сергея Собянина главной задачей остается поступательное развитие деловых отношений с иностранными производителями», — отметил Ликсутов.

На Китайском международном импортном ЭКСПО традиционно представляется продукция таких отраслей, как пищевая промышленность, высокие технологии, автомобилестроение, медицинские технологии, а также товары и услуги для потребителей.

«Развитию отношений с китайскими производителями уделяют внимание многие компании особой экономической зоны Москвы. Резиденты демонстрируют успешный опыт поставок в КНР пластин с кристаллами микросхем, цифровой образовательной продукции и высокотехнологичной досмотровой продукции. За время функционирования ОЭЗ столицы объем поставок продукции резидентов различным зарубежным партнерам достиг почти 7 млрд рублей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Российско-китайская торговля обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития, обусловленным высоким спросом на продукцию со стороны китайского рынка.

«На стенде Правительства Москвы потенциальным партнёрам мы рассказываем об уникальных преимуществах и промышленных ресурсах, представляем возможности современной инфраструктуры и кооперации компаний особой экономической зоны „Технополис Москва“. Сегодня на наших площадках трудятся свыше 220 высокотехнологичных предприятий. Каждый год увеличиваются объемы производственных и общественно-деловых площадей ОЭЗ столицы. К 2030 году они достигнут 3,8 млн кв. м», — заключил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.