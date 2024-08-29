Москва презентовала результаты исследования климатической повестки городов БРИКС

Аналитическое исследование «Климатическая повестка городов БРИКС» было презентовано заммэра Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях», организованном министерством экономического развития Российской Федерации.

Также на нем был представлен и онлайн-инструментарий, который города могут использовать для того, чтобы диагностировать свои решения в сфере противодействия изменениям климата.

«БРИКС сегодня играет важную роль в формировании климатической повестки мира и противодействии изменениям климата. В странах объединения проживает около 45% населения планеты и производится более трети мирового ВВП, на них приходятся свыше 40% глобального потребления энергоресурсов и почти половина выбросов парниковых газов, связанных со сжиганием топлива. В странах БРИКС расположен 41 из 100 мегаполисов мира, являющихся наиболее крупными эмитентами углекислого газа, поэтому переход городов объединения на траекторию низкоуглеродного развития является необходимым условием для достижения мировых климатических целей», — подчеркнула Багреева.

Первый аналитический доклад «Климатическая повестка городов мира» был представлен на Климатической конференции ООН в Дубае в декабре прошлого года. Второй аналитический доклад «Климатическая повестка городов БРИКС» был подготовлен в партнерстве с Институтом городских инноваций Гуанчжоу.

«Представленное исследование — это по-настоящему ценный инструмент для вовлечения стейкхолдеров в дискуссию по климатической повестке, формулирование мер политики и принятие решений. Это имеет критически важное значение, поскольку изменение климата требует от всех нас совместных усилий на основе единого понимания мер, которые должны быть приняты», — прокомментировал исполнительный директор Института городских инноваций Гуанчжоу Николас Ю.

Показатели, которые составляют основу индекса, могут помочь представителям органов власти увидеть приоритеты в своих действиях, отражая области потребностей и наибольшего потенциального эффекта.

Известно, что в исследовании оценивалась работа порядка 20 городов — столиц и ключевых экономических центров в странах БРИКС — по 5 ключевым направлениям, влияющим на интенсивность выбросов парниковых газов: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы.

В числе лидеров исследования — Москва, Санкт-Петербург, Мумбаи, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай, как города с наиболее сбалансированным подходом к реализации климатической повестки, а также Аддис-Абеба, Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, как города, в которых отмечается наибольший прогресс по выборочным направлениям оценки.

Аналитические доклады, методология исследования и онлайн-инструментарий для самодиагностики городов есть на сайте.