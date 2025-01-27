Москва поможет бизнесу поучаствовать в более чем 30 мероприятиях за рубежом

Столичные власти в течение года помогут экспертам поучаствовать в 36 выставках и бизнес-миссиях, а также встретиться со специалистами из 23 дружественных стран, в том числе из Китая, Индии и Мексики, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Предприниматели получат возможность принять участие в 14 международных выставках и 16 зарубежных бизнес-миссиях. Помимо этого, запланировано 6 реверсных бизнес-миссий — деловых визитов иностранных делегаций в Москву. Столичные бренды проведут для них презентации своих товаров и услуг», — рассказала Сергунина.

Путем онлайн-голосования на портале Московского экспортного центра бизнес-сообщество самостоятельно определяло направления поездок и список интересующих мероприятий. Инициатива охватывает широкий спектр отраслей: от высокотехнологичных производств до пищевой промышленности, включая fashion-индустрию, кинематограф, строительный сектор, производство электроники, косметики и товаров для детей. Город берет на себя полное финансирование оргвопросов, включая аренду помещений, застройку территорий, лингвистическое сопровождение и проведение деловых встреч.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР

В феврале 2025 года московские компании примут участие в ряде значимых международных мероприятий. Представители технологического сектора и IT-компаний из столицы отправятся с бизнес-миссией в Саудовскую Аравию. Параллельно в ОАЭ пройдет масштабная продовольственная выставка Gulfood, где столичные производители продемонстрируют свою продукцию под брендом Made in Moscow.

Особенно насыщенным обещает быть азиатское направление: впервые Москва развернет свои экспозиции на инновационной выставке ITEX в Малайзии и косметической China International Beauty Expo в Китае. Кроме того, столица России дебютирует на индийской многоотраслевой ярмарке India Trade Fair и египетской медико-фармацевтической выставке Africa Health ExCon.

В рамках программы поддержки экспорта более 4 тыс. московских предприятий уже приняли участие в международных бизнес-миссиях и мероприятиях. Значительный рост показателей наблюдается в сфере экспортных контрактов — в 2024 году их объем достиг 26 млрд рублей, что на 37% превышает результаты 2023 года.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Деловое сотрудничество расширяется в новых географических направлениях — планируются бизнес-миссии в Монголию, Катар и Пакистан. Столица России также готовится принять представителей бизнеса из разных стран: ожидаются визиты оптовых закупщиков из Белоруссии, Турции, Омана, Таиланда, Эфиопии и Чили.

Заинтересованные предприниматели могут ознакомиться с календарем деловых мероприятий на 2025 год и оформить участие через официальный портал МЭЦ. Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы: dpir-press@mos.ru.