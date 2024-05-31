Москва помогла привлечь 12 млрд руб инвестиций предприятиям микроэлектроники

Шесть компаний из отрасли микроэлектроники и приборостроения за прошлый год смогли привлечь свыше 12 млрд рублей инвестиций благодаря московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства, сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Среди них компании, которые производят электронные компоненты для автомобилей, измерительные приборы, оборудования для автоспецтехники и другую продукцию.

Эти деньги пойдут на приобретение нового оборудования и расширение производств.

«В соответствии с поручениями мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает промышленные предприятия. Один из инструментов — льготные инвестиционные кредиты. Они позволяют привлекать дополнительные средства для расширения производств: покупки или строительства необходимой инфраструктуры и приобретения нового оборудования. Так, более 12 млрд рублей вложат в свое развитие производители из отрасли микроэлектроники и приборостроения», — уточнил Ликсутов.

Например, предприятие, выпускающее на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках высокоскоростные оптические трансиверы, вложило почти 3 млрд рублей в закупку нового оборудования для расширения производства и создания тестировочного стенда.

Другая компания из ОЭЗ Москвы также привлекла почти 3 млрд рублей для запуска линии производства ИТ-оборудования.

«Благодаря фонду промышленные предприятия могут получит инвестиционный кредит по 3% на срок до 3 лет в размере до 3 млрд рублей. За 2023 год более 40 компаний воспользовались данной мерой поддержки, приобрели свыше 700 единиц оборудования, а также создадут минимум 15 тыс. рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По поручению мэра в столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства.