Фото - © Фото: Мария Багреева и Маргарита Массалютина на подписании соглашения / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Москва подписала соглашения с аптеками об участии в нацпроекте

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума правительство столицы заключило соглашения с ООО «Сеть социальных аптек „Столички“» и ООО «Нео-фарм» об участии в нацпроекте «Производительность труда». От имени правительства документы подписывала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития предпринимательства Мария Багреева.

«Москва продолжает помогать столичным компаниям повышать производительность труда в рамках национального проекта, который зарекомендовал себя одной из самых эффективных мер поддержки предприятий города. Наш опыт реализации проекта для аптечных и торговых сетей показывает, что повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами дает рост производительности труда в среднем на 40%, как и у представителей других отраслей», — уточнила Мария Багреева.

По словам руководителя ООО «Сеть социальных аптек „Столички“» Светланы Котелевской, компания заинтересована в самых эффективных методах управления производством.

«Нацпроект „Производительность труда“ привлек нас возможностью снизить издержки без дополнительных затрат. Программа по повышению производительности труда — это возможность вместе с профессионалами пройти путь от постановки целей до результата», — пояснила Котелевская.

Она выразила уверенность, что компания не пожалеет о решении воспользоваться программой.

Как отметила замгендиректора ООО «Нео-фарм» Маргарита Массалютина, сеть аптек постоянно совершенствует качество обслуживания клиентов и следит за качеством медпрепаратов.

«Именно поэтому мы вступили в нацпроект „Производительность труда“, который позволяет выявить потери и сократить их с помощью инструментов бережливого производства», — сказала Массалютина.

Фото - © Фото: Мария Багреева и Светлана Котелевская на подписании соглашения / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

ООО «Нео-фарм» и ООО «Сеть социальных аптек „Столички“» входят в группу компаний «Неофарм», являющейся одной из наиболее динамично развивающихся аптечных сетей России. Ее первую аптеку открыли почти 25 лет назад, а на сегодняшний день в группу входит свыше 1,3 тыс. аптек по всей стране.

Нацпроект «Производительность труда» является мерой господдержки бизнеса, которую реализуют в столице на средства из городского бюджета. Благодаря участию в проекте компании могут увеличить объемы выпускаемой продукции, а также уменьшить производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве национальный проект реализуют с начала 2022 года. До конца текущего года в нем поучаствуют 419 предприятий.

С 2022 года проект в столице реализует региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), который подведомственен департаменту экономической политики и развития столицы. Заявки на участие в проекте принимаются на портале оператора нацпроекта в России с обязательным указанием региона — город Москва.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Москве проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Принять участие в нем можно, подав заявку на участие до 28 июня текущего года.