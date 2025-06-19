Москва подписала соглашение с производителем компьютерной техники об участии в федеральном проекте

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы заключило соглашение с Группой компаний «Аквариус», отечественным разработчиком и производителем компьютерной техники, об участии в федеральном проекте «Производительность труда». От имени правительства документ подписала заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Компания входит в перечень системообразующих организаций радиоэлектронной промышленности.

«Присоединение высокотехнологичных предприятий, таких как „Аквариус“, подтверждает высокую заинтересованность бизнеса в проекте „Производительность труда“. Внедрение инструментов бережливого производства позволяет компаниям не только снижать издержки и оптимизировать производственные процессы, но и значительно укреплять свои позиции на рынке технологий. К проекту в Москве присоединились 36 инновационных предприятий, большинство из них — 31 компания — уже завершили активную фазу проекта. С помощью инструментов бережливого производства компании ускорили производственные процессы в среднем на 37 процентов и увеличили выпуск продукции на 56 процентов. Их совокупный экономический эффект от участия в федпроекте превысил два миллиарда рублей», — подчеркнула Мария Багреева.

Известно, что компания обеспечивает полный производственный цикл — от печати плат и монтажа компонентов до сборки и тестирования готовых изделий, поставляет высокотехнологичное оборудование, а также реализует ИТ-проекты по всей стране.

«Для „Аквариуса“ участие в федеральном проекте — это важный шаг к дальнейшему росту. Мы рассматриваем бережливое производство как инструмент для повышения эффективности, технологичности и устойчивости наших процессов. Это особенно актуально для опережающего развития радиоэлектроники, создания конкурентных преимуществ, в том числе на мировом рынке», — поделился председатель совета директоров «Группа компаний „Аквариус“ Алексей Калинин.

В ходе реализации проекта компания планирует оптимизировать производственный процесс сборки компьютерной техники. Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогут компании внедрить инструменты бережливого производства, которые позволят повысить эффективность бизнес-процессов, снизить издержки, увеличить выпуск продукции без привлечения дополнительных ресурсов.

В 2022–2024 годах в Москве за счет средств городского бюджета реализовывался национальный проект «Производительность труда». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, его участниками стали 419 предприятий — включая около четверти крупных и средних промышленных компаний города.