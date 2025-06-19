Москва подписала соглашение с отелем об участии в проекте «Производительность труда» на ПМЭФ

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы и Radisson Collection Hotel, Moscow, подписали соглашение об участии в федеральном проекте «Производительность труда». Это третий столичный представитель данной сети отелей, который вошел в проект. Документ подписала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

На сегодняшний день столица активно поддерживает сферу гостеприимства, используя в том числе возможности федерального проекта «Производительность труда».

«Участие в проекте Radisson Collection Hotel, Moscow, демонстрирует востребованность бережливых технологий в отрасли. С начала 2025 года к проекту присоединились пять компаний сферы туризма, большинство из них — отели. Адаптированные методики для гостиничного и туристического сектора доказали свою эффективность: они позволяют не только оптимизировать операционные процессы, но и системно повышать квалификацию сотрудников. Это создает мультипликативный эффект — от роста качества сервиса до повышения экономической эффективности предприятий», — уточнила Багреева.

Два столичных отеля сети Radisson завершили пилотную фазу проекта в прошлом году. Radisson Blu Leninsky оптимизировал процесс приготовления и подачи горячих блюд а-ля карт в ресторане. Отель сократил свои затраты за счет пересмотра логистики доставки и сокращения объемов поставки скоропортящихся продуктов. Radisson Blu Belorusskaya усовершенствовал работу ресторанной службы. В ходе проекта сотрудники обновили меню, исключив невостребованные блюда, и провели анализ поставщиков. Благодаря этим и другим мерам в компании на 16% выросла скорость обслуживания каждого гостя.

«Участие в федеральном проекте вызвало у нас большой интерес. Практический опыт коллег из сети доказал эффективность программы: мы увидели реальные примеры оптимизации рабочих процессов и сокращения затрат. Наш отель уже соответствует высоким стандартам, но мы хотим знать, как еще мы можем улучшить наши процессы. Для пилотного этапа мы выбрали процесс регистрации гостей отеля. Надеемся, что мы получим высокие показатели от участия», — отметил генеральный менеджер Radisson Collection Hotel Станислав Кондов.

В 2022–2024 годах в Москве за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект «Производительность труда». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, его участниками стали 419 предприятий — включая около четверти крупных и средних промышленных компаний города.