Москва подписала с туркомпанией Fun&Sun документ об участии в нацпроекте

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума правительство столицы подписало соглашение с туристическим оператором Fun&Sun об участии в нацпроекте «Производительность труда». От имени правительства документ подписала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Потенциал участия в нацпроекте

«Мы рады приветствовать первого туристического оператора, присоединившегося к национальному проекту „Производительность труда“ в Москве, уже доказавшему свою эффективность для многих компаний города. Fun&Sun — это один из лидеров рынка, который уже применяет некоторые инструменты бережливого подхода самостоятельно», − сказала Багреева.

Заммэра добавила, что компания увидела потенциал участия в нацпроекте благодаря привлечению профессиональных внешних экспертов из Регионального центра компетенций столицы, которые обладают как отраслевым опытом усовершенствования бизнес-процессов, так и опытом смежных сегментов, что может быть полезно для повышения эффективности в сфере туризма.

Для туркомпании разработают индивидуальные решения по оптимальной организации рабочих процессов. Эксперты РЦК для этого помогут обнаружить уязвимости и устранить их причины, а также найти скрытые резервы и последующие точки роста для бизнеса.

Одна из главных задач работы с экспертами — обучение сотрудников компании методикам бережливого производства. Сформированная команда специалистов впоследствии будет самостоятельно распространять приобретенный опыт на все бизнес-процессы, чтобы повысить эффективность компании.

О туркомпании

Туркомпания Fun&Sun — одна из ведущих в России. Ее основали в 2009 году. Туристический оператор организует отдых на массовых туристических направления по всему миру, а также развивает выездной и внутренний туризм в России.

«В своей стратегии развития мы делаем ставку на технологичность, скорость и адаптивность. Именно эти качества позволяют компании успешно развиваться даже в условиях турбулентности и обеспечивать индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы постоянно проводим аналитическую работу, совершенствуем клиентский сервис и реализуем мероприятия корпоративно-социальной ответственности. Для получения независимой экспертной оценки своей деятельности мы вступили в „Производительность труда“» — рассказал генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

Он выразил уверенность, что специалисты РЦК столицы окажут ощутимую поддержку в управлении, а также реализации и внедрении бережливого производства, которое позволит компании работать более эффективно.

О нацпроекте

Нацпроект «Производительность труда» является мерой господдержки бизнеса, реализуемой в Москве на средства городского бюджета. Благодаря участию в проекте можно нарастить объемы производимой продукции, а также сократить производственные издержки без дополнительных затра. В столице национальный проект реализуют с начала 2022 года. До конца текущего года в нем поучаствуют 419 предприятий.

С 2022 года проект в Москве реализует региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимают на портале оператора нацпроекта в России с обязательным указанием региона — город Москва.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в столице проводят конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Принять участие в нем можно подав заявку до 28 июня текущего года.