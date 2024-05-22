Москва поддержит продвижение товаров из столицы на зарубежных выставках

В этом году на выставках в других странах в рамках коллективного стенда Made in Moscow представят товары широкого потребления и пищевые продукты 254 столичные компании, сообщается на официальном сайте мэра города.

Также в специальных бизнес-миссиях будут участвовать 355 предприятий мегаполиса. Власти столицы решили увеличить субсидии для АНО «Московский экспортный центр». Эти деньги будут направлены на продвижение продукции производителей из российской столицы за границей.

«Одно из крупнейших мероприятий года — фестиваль-ярмарка российских товаров, которая проходит с 16 по 26 мая в Харбине в рамках Российско-китайского экспо», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На выставках, которые состоятся в текущем году, Московский экспортный центр оплачивает аренду и застройку павильона под брендом Made in Moscow. Также он взял на себя логистику и таможенное оформление, проведение розничных продаж и культурную программу.

С 2017 года центр помогает столичным производителям участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, проходящих за рубежом.