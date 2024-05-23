Москва передала два спортобъекта в аренду частным операторам

С начала текущего года Москва передала в аренду частным организациям два спортивных комплекса в районе Хорошево-Мневники и Зеленограде, заявила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Известно, что договоры были заключены сроком на 25 лет с условием сохранения спортивного профиля объектов. Арендаторы могут самостоятельно выявлять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг и предоставлять сопутствующие сервисы, но не более чем на четверти общей площади.

«Комплексы переданы в аренду в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, которую с прошлого года реализуют департамент экономической политики и развития и департамент спорта», – объяснила Мария Багреева.

Первый из двух переданных спортивных комплексов общей площадью 591 кв. м. находится на ул. Берзарина, д. 19, к. 1. В него входит три спортивных зала и бассейн. Второй объект общей площадью 502 кв. м. расположен по адресу: Зеленоград, к. 317А, стр. 1. Он имеет спортивный, тренажерный и бильярдный залы.

Отмечается, что на сегодняшний день в рамках программы ведутся торги в отношении еще двух объектов: аквастудии с тремя бассейнами общей площадью 1,97 тыс. кв. м. в районе Покровское-Стрешнево, на ул. Береговой, д. 4, к. 10, а также встроенно-пристроенных помещений для обустройства спортивного комплекса. Его общая площадь составляет более 3 тыс. кв. м. Объект находится в Некрасовке, по адресу: ул. Сочинская, д. 1.

Сумма арендной платы за объект определятся по итогам аукционов, а сами торги ведутся на электронной площадке «Росэлторг». Стартовая цена арендной ставки составляет 5 тыс. рублей с НДС в год за один квадратный метр.

В прошлом году в рамках программы частным операторам было передано пять объектов спорта. Среди них есть спорткомплексы с универсальными спортивными залами и теннисными кортами. Помимо этого, Москва передала в аренду инвестору манеж для модернизации и переоборудования в крытое ледовое поле.