Москва открывает производителям двери на рынки Эмиратов, Египта и Индии

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Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале написал, что столичные власти помогают производителям выходить на рынки дружественных стран. Речь идет о Египте, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает АБН24 .

Для московских компаний организовали 10 тематических мероприятий в рамках первой половины 2024 года. Среди них — профильная выставка и международные бизнес-миссии.

По словам Собянина, мероприятия организовал центр поддержки и развития экспорта «Моспром».

Вскоре местной компании по производству соусов, джемов и мармелада предложили открыть бизнес в Дубае. Представители Азербайджана заинтересовались медицинскими изделиями, которые выпускают московские организации, а индийские партнеры — зарядными станциями для электротранспорта.

Внимание компаний Египта, в свою очередь, привлек московский производитель интраокулярных линз.