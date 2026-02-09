Москва обсудила с Королевской комиссией по городу Эр-Рияд сотрудничество

Делегация правительства Москвы провела рабочую встречу с представителями Королевской комиссии по городу Эр-Рияд — высшего государственного органа, отвечающего за комплексное развитие столицы Саудовской Аравии. В ходе переговоров участники рассмотрели перспективные направления промышленного и инвестиционного взаимодействия, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Москва последовательно развивает международное промышленное сотрудничество и рассматривает Саудовскую Аравию как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. Для нас важно выстраивать прямой диалог с институтами, которые формируют экономику будущего Эр-Рияда, и находить практические точки соприкосновения в высокотехнологичных отраслях. Кроме того, у столичных компаний уже есть востребованные решения для рынка королевства, к которым ближневосточные партнеры проявляют особый интерес на площадке выставки „ИННОПРОМ. Саудовская Аравия“», — рассказала советник министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Полина Павлова.

Партнеры со стороны Саудовской Аравии подчеркнули важность кооперации в сфере инновационных пищевых технологий — как с точки зрения экспорта продукции московских компаний, так и привлечения инвестиций для развития совместных проектов на территории государства.

«Королевская комиссия по городу Эр-Рияд уделяет особое внимание взаимодействию с технологическими партнерами, которые могут предложить прикладные решения для приоритетных направлений Королевства Саудовская Аравия. Мы заинтересованы в выстраивании прямых контактов с московскими компаниями и рассматриваем возможности сотрудничества в области органических продуктов питания и ряде других стратегических для Эр-Рияда отраслей промышленности», — считает директор по инвестициям Королевской комиссии по городу Эр-Рияд Салех Замим.

Встреча прошла в рамках деловой программы Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде и стала частью работы Москвы по развитию промышленной кооперации и продвижению экспортного потенциала столичных предприятий на рынках стран Персидского залива.