Москва нарастила поставки продукции в страны Северной Африки более чем на 16%

По итогам января-октября 2024 года несырьевой неэнергетический экспорта столицы в страны Северной Африки вырос на 16,4%, сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Отмечается, что спросом пользуется высокотехнологичная и наукоемкая промышленная продукция приборостроительной, строительной, авиационной отраслей.

«Большая часть столичного экспорта в страны Африки приходится на север континента. Расширение ассортимента поставляемой продукции — важный шаг для укрепления позиций столичных промышленников в Северной Африке. Так, приоритетными направлениями московского экспорта в Египет являются машино- и приборостроительная отрасли промышленности, микроэлектроника, а также пищевое производство. В то же время с Марокко перспективно более тесное сотрудничество в таких областях, как химическая, кабельная, пищевая отрасли», — поделился Гарбузов.

Для продвижения столичной продукции на зарубежных рынках в 2019 году был создан центр «Моспром». Одним из наиболее результативных инструментов поддержки, которые он предлагает, стала байерская программа. Она предоставляет возможность компаниям столицы участвовать в международных отраслевых выставках и деловых миссиях, где организуются встречи форматов B2B и B2G с потенциальными зарубежными покупателями.

Специалисты центра «Моспром» сопровождают столичных промышленников на всех этапах их внешнеэкономической деятельности.

Также экспортерам столицы активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В его рамках функционирует цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку.