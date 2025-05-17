Москва наращивает поставки электрических ламп и осветительного оборудования

Компании столицы увеличивают поставки электротехнического оборудования, используемого на строительных, социальных, промышленных и других инфраструктурных объектах по всей России. В первом квартале 2025 года объем отгруженной продукции вырос на 58,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в отрасли электротехники работает более 130 предприятий. Благодаря поддержке города компании увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент и представляют новую качественную продукцию, которая применяется в различных сферах: промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других», — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что за первые три месяца 2025 года отгружено осветительного оборудования и электрических ламп на сумму свыше 5,3 млрд рублей — на 58,9% больше, чем годом ранее.

За квартал было произведено более 273 тыс. светильников и осветительных устройств. Например, компания «Световые Технологии» представила расширенную линейку промышленных светильников, предназначенных для работы в «горячих» цехах, где обычное оборудование не справляется.

По словам руководителя отдела товарных направлений отраслевого департамента по промышленному освещению Александра Самойлова, компания уделяет особое внимание развитию ассортимента высокотемпературных светильников. Недавно разработали модели, устойчивые к экстремальным условиям.

«Эти светильники созданы специально для технологических зон в металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности. Они выдерживают высокие температуры и обладают надежной защитой, обеспечивая стабильную работу в самых требовательных условиях», — пояснил Самойлов.

Другая столичная компания, VARTON, представила новое решение для освещения закрытого грунта — серию светодиодных светильников, сочетающих энергоэффективность и качество света для интенсивного роста растений. Благодаря двум спектрам излучения — полному и преимущественно красному — повышается урожайность, оптимизируется фотосинтез и ускоряется развитие овощных и декоративных культур.