Москва на портале поставщиков заключила с региональным бизнесом более 32 тыс контрактов

В период с января по май текущего года столичные заказчики на портале поставщиков подписали с предпринимателями из других российских регионов свыше 32 тыс. контрактов. Объем сделок превышает 6,5 млрд рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что благодаря привлечению к горзакупкам малых объемов поставщиков и других российских регионов решатся сразу две важные задачи.

«Во-первых, достигается достойный уровень конкуренции, и, как следствие - город приобретает необходимую продукцию по комфортным ценам без потери качества. Во-вторых, доступ к такому сегменту столичного госзаказа открывает дополнительные возможности для развития бизнеса по всей стране. За первые пять месяцев 2024 года московские заказчики подписали на портале поставщиков 32,3 тыс. контрактов с предпринимателями из регионов на сумму более 6,5 млрд рублей – это треть всех закупок столицы на ресурсе», – рассказала Мария Багреева.

Заммэра напомнила, что в аналогичном периоде 2023 года на платформе было проведено 28,5 подобных сделок на 4,9 млрд рублей.

Столица на портале поставщиков проводит закупки в основном котировочными сессиями – мини-аукционами, которые длятся 3, 6 или 24 часа. Благодаря этому городские учреждения заключают сделки на оказание услуг или выполнение работ на сумму до 3 млн рублей или же поставку товаров объемом до 5 млн рублей. Преимущественно город закупает у регионов техобслуживание и охрану оборудования, бытовую технику, информационно-технологические, хозяйственные и строительные товары.

Как сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, для регионального и столичного бизнеса алгоритм работы через портал поставщиков не отличается – доступ к городским закупкам для всех предоставляется равный.

«Чаще всего в них участвуют предприниматели из Московской области, Санкт-Петербурга, Калужской, Свердловской и Ростовской областей. С поставщиками из этих регионов столичные заказчики в январе – мае этого года подписали 19,5 тыс. контрактов на сумму около 4 млрд рублей», – сказал Пуртов.

Благодаря чат-боту и подробным инструкциям предприниматели быстро разбираются с работой через портал. Зарегистрироваться на нем можно по электронной подписи всего за несколько минут. За счет дополнительных инструментов портала бизнес участвует в закупках и продвигает свою продукцию. Бот автоматических ставок помогает поставщикам указывать ценовые предложения сразу для нескольких котировочных сессий. Релевантные котировочные сессии подсказывает система на базе искусственного интеллекта. Повысить узнаваемость компании помогает бесплатное создание сайтов-визиток.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малых объемов. Сейчас через платформу работают заказчики из 40 российских регионов и более 330 тыс. поставщиков со всей страны. В каталог продукции на портале поставщиков входит свыше 2,8 млн уникальных наименований. Каждый год с помощью ресурса заключают порядка 1,5 тыс. контрактов.

Чтобы поддержать пользователей в субъектах Российской Федерации открывают представительства, в которых специалисты собирают предложения по решению технических проблем и доработке функционала, проводят очные встречи, отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков, обучают работе на площадке. Кроме того, пользователям доступна служба поддержки по единому федеральному номеру: 8 800 303–12–34 (бесплатно для звонков из других городов). Обращение можно оставить и на портале поставщиков.

Применение цифровых технологий для улучшения качества жизни горожан соответствует задачам нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее о нацпроектах, которые реализуются в Москве, можно узнать по ссылке.