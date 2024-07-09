Москва лидирует среди регионов РФ по росту производства

Москва находится на первом месте среди регионов РФ по стабильному росту обрабатывающей промышленности, превышающему рост за соответствующий месяц 2023 года, на протяжении более четырех лет, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Значительный рост производства стал возможным благодаря активной поддержке города.

В 2023 году в городе было введено в эксплуатацию больше промышленных объектов, чем за предыдущие пять лет. Этот показатель превысил 415 тыс. кв. м, в то время как с 2018 по 2022 год составлял примерно 396 тыс. кв. м.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создается благоприятный инвестиционный климат для индустриального развития. На протяжении 54 месяцев столица лидирует по стабильному росту показателя индекса промышленного производства (к соответствующему месяцу предыдущего года) в целом и в обрабатывающих отраслях в частности со средними ежемесячными значениями 117,9% и 122,7% соответственно», — уточнил Максим Ликсутов.

В прошлом году в Зеленограде на площадке «МИЭТ» был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники. На площадке «Алабушево» был сдан в строй комплекс по производству электронных плат. Специалисты завершили первый этап возведения завода лекарственных препаратов фармацевтической компании «Р-Опра», а в индустриальном парке «Руднево» открылся производственный комплекс с конструкторским бюро.

«Особое внимание столица уделяет развитию институтов поддержки производств. Только по итогам прошлого года поддержкой воспользовалось более 800 предприятий, которые смогли модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность и внедрить новые высокотехнологичные решения», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что 2023-й стал рекордным по предоставлению льготных займов: город одобрил предприятиям целевые займы более чем на 1,2 млрд рублей. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные займы производителям различных отраслей, включая товары первой необходимости и высокотехнологичную продукцию.