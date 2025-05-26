Рейтинг каждый год составляет министерство экономического развития. На оценку влияют результаты реализации проектов региона с частным бизнесом, а также открытость органов власти и их готовность оказывать поддержку инвесторам.

«По итогам прошлого года в основной капитал столицы инвестировали свыше 8,1 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем годом ранее. Такого результата удается достичь благодаря поддержке тех, кто инвестирует в развитие городской инфраструктуры. Сегодня в столице реализуется свыше 750 проектов, которые подразумевают тот или иной механизм государственно-частного партнерства», — уточнил градоначальник.

Среди них: концессионные соглашения, офсетные контракты, программа стимулирования создания мест приложения труда, масштабные инвестиционные проекты, развитие особой экономической зоны.

С 2013 года Москва заключила 10 концессий — в образовании, здравоохранении, строительстве дорог, ЖКХ, экологии и гостиничном бизнесе.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы добавили, что сегодня мегаполис выступает одним из главных регионов, где выстроена последовательная и долгосрочная политика поддержки высокотехнологичных производств.

«Данный подход создает прочную основу для реализации масштабных проектов и развития отраслей, значимых для всей страны. Этому во многом способствуют действующие меры поддержки — в том числе механизм офсетных контрактов. „Р-Фарм“ заключил с правительством Москвы три офсетных договора, в рамках которых компания производит препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и других социально значимых заболеваний. Такие проекты предусматривают развитие инфраструктуры, внедрение передовых технологических решений и формирование высококвалифицированной команды. Благодаря этой работе повышается устойчивость отечественной системы лекарственного обеспечения, развиваются научные и производственные компетенции российских предприятий, а пациенты по всей стране получают доступ к передовой терапии», — прокомментировала директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области «Р-Фарм» Екатерина Плиева.