В 2024 году показатель безработицы в Москве, рассчитанный по методике Международной организации труда (МОТ), опустился до рекордного 1%. Такие данные получены в экспертном исследовании, проведенном в Институте государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

На сегодняшний день экономика столицы демонстрирует устойчивый рост.

«Это поддерживает стабильность на рынке труда и способствует поступательному сокращению числа безработных. Уже четвертый год подряд столица удерживает первое место среди городов „большой двадцатки“ по данному параметру», — подчеркнул автор исследования, профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

По итогам 2024 года в топ-5 мегаполисов «двадцатки» с наименьшей безработицей также вошли Эр-Рияд (2,5%), Токио (2,6%), Сеул (3%) и Сидней (4,1%). При этом Токио и Сеул входят в этот список уже 5 лет подряд, а Эр-Рияд и Сидней присоединились к нему в последние годы, обогнав Пекин и Шанхай.

«Ухудшение позиций китайских городов связано с двумя факторами. Во-первых, после пандемии коронавируса в КНР замедлился рост деловой активности из-за политики „нулевой терпимости“: потребность в рабочей силе сократилась из-за регулярных локдаунов. Во-вторых, возник дисбаланс между запросами работодателей и возможностями соискателей — это особенно отразилось на молодежной занятости: ежегодно китайские университеты выпускают миллионы квалифицированных специалистов, для которых в стране не хватает подходящих вакансий», — считает Щербаков.

Наиболее проблемная ситуация с трудоустройством наблюдается в европейских городах, в частности, в Берлине (9,7%) и Брюсселе (11,9%). Причем Брюссель остается на последней строчке рейтинга уже четыре года подряд, а Берлин оказался среди аутсайдеров в 2023 году.

Оценивая результаты исследования, главный экономист «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Антон Табах уверен, что благополучие на рынке труда говорит о высоком уровне развития столичной экономики.

«Хорошие результаты Москвы на фоне других мегаполисов вполне естественны, потому что отражают и роль города в российской экономике как центра и магнита, и качество его инфраструктуры, и те меры по развитию рынка труда, которые естественным образом и усилиями властей принимались в последние десятилетия», — отметил эксперт.

По его словам, важно не только наличие рабочих мест, но и соответствие специалистов требованиям рынка. И в этом аспекте Москва также демонстрирует положительную динамику.

«И система образования на это работает, и переподготовка кадров, и весь рынок труда, который достаточно подвижный. Например, московские предприятия активно применяют гибридную занятость, дистанционные формы», — прокомментировал Табах.