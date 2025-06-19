Москва и ПСБ договорились о сотрудничестве при реализации проектов ГЧП

Городское агентство управления инвестициями столицы и ПАО «Банк ПСБ» на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение, касающееся взаимодействия и направленное на участие в реализации инвестпроектов в Москве, сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук.

«Москва планомерно формирует комфортный инвестиционный климат и совершенствует городские меры поддержки бизнеса. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал Москвы составил более 8 трлн рублей, что на 4,4% в сопоставимых ценах превышает показатель 2023 года» — сказал Балук.

Он добавил, что на столицу пришлось более 20% от общего объема инвестиций в стране. Партнерство с одним из ведущих отечественных банков позволит создать благоприятные условия для привлечения дополнительного финансирования для исполнения в Москве, в том числе путем механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

В рамках соглашения планируется совместная работа мегаполиса и банка над улучшением инвестиционного климата в столице и реализацию крупных инвестиционных проектов в городе.

«ПСБ активно участвует в социально-экономическом развитии российских регионов — для нас это масштабная задача. Так, вместе с Городским агентством управления инвестициями будем расширять возможности для реализации механизма государственно-частного партнерства в Москве, поддерживать стратегические проекты по развитию социальной и производственной инфраструктуры в столице», — отметил зампредседателя ПСБ Юрий Новожилов.

В 2024–2025 годах столица была признана лидером среди российских регионов по уровню развития ГЧП в рейтинге Минэкономразвития России.

С 2013 года московское правительство заключило 10 концессионных и одно ГЧП-соглашение, по которым предусматривается строительство за счет инвесторов важных для мегаполиса объектов в сфере дорожного строительства, здравоохранения, образования, ЖКХ и гостиничного хозяйства. Общий объем инвестиций по указанным соглашениям составит около 314 млрд рублей.