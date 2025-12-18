Москва и Московская область вышли на первое место по количеству договоров ПДС

В 2025 году договоры по Программе долгосрочных сбережений заключили со СберНПФ 480 тысяч москвичей и жителей Московской области. В Москве было открыто 283 тысячи ПДС-счетов, в области — 197 тысяч. Это на 134% больше, чем в прошлом году, когда число договоров составило 129 тыс. и 76 тыс. соответственно.

Лидерами по количеству заключённых в этом году договоров ПДС также стали Краснодарский край (198 тыс.), Республика Татарстан (150 тыс.) и Нижегородская область (140 тыс.).

В этом году в программу долгосрочных сбережений от жителей Московской агломерации в СберНПФ поступило 37,5 млрд рублей. Из них 20,7 млрд пришлось на новые взносы, а 16,8 млрд — на заявленные к переводу средства накопительной пенсии.Первую господдержку на счета ПДС получили 124 тыс. москвичей и 79 тыс. жителей области на общую сумму 2,5 млрд рублей.

По итогам 2025 года жители Московской агломерации стали лидерами по разморозке накопительной пенсии. Всего 67 тыс. москвичей и жителей области перевели средства ОПС в ПДС. При этом 42 тыс. договоров о разморозке пенсионных накоплений пришлось на столицу, 25 тыс. — на область.

Также среди лидеров по активации средств ОПС — Краснодарский край (20 тыс.), Свердловская (15 тыс.) и Нижегородская (15 тыс.) области.

«Второй год работы программы долгосрочных сбережений показал, что её популярность среди наших сограждан растёт двузначными темпами. В 2025 году россияне заключили в СберНПФ 4,6 млн договоров ПДС; 1,8 млнклиентов фонда получили господдержку на общую сумму 32 млрд рублей.Выросло и количество наших сограждан, которые «активировали» средства накопительной пенсии: в 2025 году это сделали 512 тысяч клиентов фонда. По нашим прогнозам,общий объём средств по договорам ПДС с момента запуска программы составит 440 млрд рублей — с учётом господдержки за 2026-й и инвестиционного дохода за 2025-й», - отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.