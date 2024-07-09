Москва и Минпромторг популяризируют образ промышленника в массовой культуре

Правительство Москвы и Минпромторг России планируют совместно реализовывать проекты в целях воспитания и дополнительного развития школьников и студентов России, популяризации промышленных специальностей в массовой культуре, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Соответствующее соглашение подписали министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов и первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

В рамках договора стороны планируют провести совместные мероприятия с привлечением экспертов, в том числе сотрудников и руководителей промышленных предприятий.

«Москва успешно реализует ряд проектов, направленных на переквалификацию и профессиональное взращивание специалистов для индустриального сектора. Сотрудничество с Минпромторгом России придаст новый импульс в популяризации инженерных и рабочих специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры и другие явления массовой культуры», — уточнил Гарбузов.

Василий Осьмаков прокомментировал, что устойчивое развитие промышленности и реализация нацпроектов технологического лидерства напрямую зависят от кадрового обеспечения.

«Важной задачей является формирование позитивного образа „человека труда“, повышение мотивации молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Комплексное представление нового имиджа российской промышленности особенно необходимо в условиях острой потребности экономики в квалифицированных кадрах», — сказал Осьмаков.

На сегодняшний день в промышленном секторе столицы свыше чем на 4,2 тыс. предприятий задействованы 725 тыс. человек — каждый десятый работающий москвич. В целях развития кадрового потенциала индустрии городом реализуется ряд проектов. С 2021 года вместе с ведущими техническими вузами и компаниями работает проект «Московская техническая школа», который повышает квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями.

Кроме этого, для привлечения молодых кадров на производства проходят экскурсии по столичным заводам. Со старта проекта в 2019 году его аудитория стала равняться уже 16 млн человек.