Москва и МФТИ будут сотрудничать в области импортозамещения

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» Городское агентство управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ») и Московский физико-технический институт подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в развитии инвестиционного потенциала и технологического суверенитета в области импортозамещения. Стороны нацелены на запуск и продвижение важных для общества инвестиционных проектов, а также содействие проведению совместных мероприятий.

«Мы уверены, что партнерство с ведущим инженерным институтом позволит выработать передовые решения, которые поспособствуют экономическому росту и развитию отечественной науки и промышленности», — поделился Гарбузов.

На протяжении нескольких лет департамент ведет работу с образовательными учреждениями столицы. Студенты накапливают полезный опыт, который пригодится им в будущем, а институты, в свою очередь, помогают в подготовке специалистов и кадрового резерва для различных учреждений и предприятий города.

«Физтех был основан для подготовки специалистов для реализации самых амбициозных наукоемких проектов. Развитие сотрудничества с ГАУИ становится важной вехой для начала новых проектов, технологических и образовательных стартапов, нацеленных на реализацию инициатив для обеспечения синергии образовательных программ и их практических приложений», — заключила первый проректор МФТИ Елена Анохова.