Московской области подтвердили наивысший кредитный рейтинг ААА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) во вторник подтвердило высший уровень ААА (RU) кредитного рейтинга Подмосковья, который область получила в феврале текущего года. Рейтинги облигационных займов региона тоже сохранили уровень ААА (RU), сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Стабильность рейтинга кредитоспособности Московской области обусловлена рядом факторов, в числе которых: высокий уровень развития экономики, высокая доля собственных (налоговых и неналоговых, далее — ННД) доходов бюджета, высокое соотношение баланса текущих операций и доходов, а также умеренно низкая долговая нагрузка при достаточной ликвидности бюджета. Прогноз по рейтингу «стабильный», что предполагает высокую вероятность сохранения достигнутого результата на этом же уровне на горизонте 12–18 месяцев.

Ключевыми факторами оценки кредитного рейтинга Подмосковья стали высокая операционная эффективность бюджета и гибкая структура расходов. По мнению экспертов АКРА превышение доходов региона над его расходами положительно повлияло на ряд показателей бюджетного профиля и такое положение сохранится в долгосрочной перспективе при условии умеренных темпов роста текущих расходов Московской области.

На подтверждение наивысшего кредитного рейтинга Подмосковья также повлияла умеренно низкая долговая нагрузка при достаточном уровне ликвидности бюджета. Благодаря программам реструктуризации долга и выдачей различных видов бюджетных кредитов на инвестиционные цели в регионе с 2021 года доля коммерческих заимствований уверенно вытесняется бюджетными кредитами. К началу 2024 года доля бюджетных кредитов составила 74%, а облигаций — 26%. На 01.07.2024 размер долга снизился на 9%. Соотношение долга и валового регионального продукта не превышает 5%.

Непосредственное влияние на рейтинговую оценку оказали высокий уровень диверсификации экономики региона. На территории Московской области находятся восемь наукоградов, пять особых экономических зон и три инновационных территориальных кластера. Областное правительство активно стимулирует развитие экономики, применяя налоговые стимулы и другие меры экономической поддержки.

За социально-экономическое развитие Московской области отвечает министерство экономики и финансов. Показатели социально-экономического развития региона в I квартале 2024 года показали рост, индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 116,6%. По этому показателю область заняла 4 место среди регионов РФ. Промышленность — один из ключевых секторов развития экономики Подмосковья, она составляет 21,7% экономики региона, обрабатывающие производства — 19%.